9-летняя девочка забралась на террикон и не могла самостоятельно спуститься

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-29T11:23:40+03:00

Дети ищут себе развлечения на каникулах не всегда безопасные. Фото: doneck.glo.ua

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9-летний ребенок взобрался на террикон в Шахтерске, а вот спуститься смог только с помощью сотрудников МЧС ДНР. Они оказали помощь девочке, которая явно переоценила свои силы.

- Спасатели ГПСО Шахтерска при помощи спасательной веревки спустили с искусственной насыпи (отходы сжигания каменного угля) высотой 10 метров девочку 2010 года рождения, которая поднялась наверх и не могла самостоятельно спуститься, – сказано в сообщении.

Знающие дончане знают, что взобраться на террикон куда проще, чем спуститься с него. Ломкая порода скользит под ногами, а каждый шаг дается с огромным трудом. Без специальной обуви и навыков спуститься с террикона довольно сложно.

Отмечается, что происшествие случилось 28 июля неподалеку от улицы Канатной. От МЧС привлекалось одна единица техники и три человека личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU