9-летняя девочка забралась на террикон и не могла самостоятельно спуститься
9-летний ребенок взобрался на террикон в Шахтерске, а вот спуститься смог только с помощью сотрудников МЧС ДНР. Они оказали помощь девочке, которая явно переоценила свои силы.
- Спасатели ГПСО Шахтерска при помощи спасательной веревки спустили с искусственной насыпи (отходы сжигания каменного угля) высотой 10 метров девочку 2010 года рождения, которая поднялась наверх и не могла самостоятельно спуститься, – сказано в сообщении.
Знающие дончане знают, что взобраться на террикон куда проще, чем спуститься с него. Ломкая порода скользит под ногами, а каждый шаг дается с огромным трудом. Без специальной обуви и навыков спуститься с террикона довольно сложно.
Отмечается, что происшествие случилось 28 июля неподалеку от улицы Канатной. От МЧС привлекалось одна единица техники и три человека личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU