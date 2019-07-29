2019-07-29T10:47:35+03:00
Политика

Украинские боевики обстреляли окраины Горловки

Под огнем снова Зайцево и послелок шахты6/7
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Тотальное перемирие так и не наступило. Фото: Русская ВеснаТотальное перемирие так и не наступило. Фото: Русская Весна
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Тотальное перемирие, как и все прежние перемирия, осталось только на словах. Украинские вооруженные формирования сегодня утром открыли минометный огонь по двум поселкам на окраинах Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 08:05 до 08:40 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям от населенных пунктов Зайцево (северное) и Шумы по поселкам Зайцево (южное) и Шахты 6/7, — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего выпущено девять мин калибра 82 мм. Также применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, боевики ВСУ продолжают размещать на линии соприкосновения запрещенную военную технику. Разведка ДНР нашла вооружения возле жилых домов в таких населенных пунктах, как Авдеевка, Первое мая (поселке Озаряновка), Водяное и Новобахмутовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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