2019-07-29T09:06:04+03:00
Политика

Спят и видят: украинские националисты берут Донбасс и Крым без боя хотя бы во сне

Ярош поведал о подвигах украинских националистов в своих снах
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ярош обратился к президенту Украины Зеленскому, поинтересовавшись, поддерживает ли он амбициозные планы нациста. Фото: rusvesna.suЯрош обратился к президенту Украины Зеленскому, поинтересовавшись, поддерживает ли он амбициозные планы нациста. Фото: rusvesna.su
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Бывший лидер националистов экс-депутат Рады Ярош в своем Facebook рассказал подписчикам сон, который ему приснился накануне и после этого призвал президента Украины Зеленского силой захватить Крым и Донбасс.

- Сегодня всю ночь снилась наша война за независимость… Был на передке с 93-й бригадой. Какой-то незнакомый комбриг, начштаба, начарт, комбаты… все незнакомые. Цели отрабатывали вместе, продвигались вперед, освободили какие-то населенные пункты в Донбассе… Потом — море, Алушта, Судак. Работали вместе с 36-й бригадой морпехов… Везде побеждали без больших потерь, — написал он.

В завершение своего поста Ярош обратился к президенту Украины Зеленскому, поинтересовавшись, поддерживает ли он амбициозные планы нациста? Никто не сказал Ярошу, что сны имеют обыкновение сбываться с точностью до наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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