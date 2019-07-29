2019-07-29T07:37:23+03:00
Политика

Политолог Андрей Бабицкий: Нынешняя Украина не даст особый статус Донбассу

Незалежная стремится остаться унитарной, а особый статус Донбассу приведет к тому, что такой же статус захотят другие области Украины считает эксперт
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Возвращение Донбасса в Украину невозможно. Фото: ЛИЦВозвращение Донбасса в Украину невозможно. Фото: ЛИЦ
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Украина, идеологическим основанием которой является оголтелый национал-шовинизм, должна стать другим государством, что б заработал закон об «особом статусе», рассказал ИА «Новороссия» политолог Андрей Бабицкий.

- По моему мнению, ничего нового в заявлении представителя Украины нет. О том, что так называемый «особый статус» не будет предоставлен заявлял и новый президент Украины Зеленский. Данная позиция украинской власти не меняется со времен Порошенко. По сути, этот вопрос стоял на повестке еще с момента подписания минских соглашений. Если кратко, так называемый закон об «особом статусе» предусматривал местные выборы в ЛДНР, амнистию, создание отрядов народной милиции, использование русского и других языков во всех сферах жизни, меры по оказанию помощи Донбассу в социально-экономическом развитии. Но все это фактически осталось на бумаге, закон не заработал, его продлили – но вновь без результата. Украинские власти не предпринимали в отношении его реализации абсолютно никаких конкретных шагов и действий. Западные гаранты нормандского процесса также реагировали аналогично, кроме России, – рассказал эксперт. - И если вдруг будут предоставлены какие-то особые права Донецку и Луганску, сразу же другие области и районы Украины заявят о том, что они хотят получить то же самое. То есть, в этом случае Украина должна стать федеральным государством. Но пока никто из украинской правящей элиты таких намерений не высказывает – федерация или конфедерация, все говорят об унитарном характере украинской государственности.

Кроме того, такой сценарий грозит очередным майданом на Украине.

- Второй момент заключается в том, что новый президент Зеленский просто не может, даже если бы хотел, позволить себе выполнить политические пункты, поскольку это моментально спровоцировало бы внутренний конфликт с национал-шовинистами, которые и так не очень довольны тем, как развиваются события. Они уже угрожают Зеленскому майданом. А в случае если Зеленский пойдет на уступки Донецкой и Луганской Народным Республикам майдан на Украине становится неизбежен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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