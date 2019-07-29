Погода в Луганске сегодня: жара и кратковременные дожди

СЕГОДНЯ 07:15 2019-07-29T07:15:05+03:00

Скоро эти жаркие деньки будем вспоминать. Фото: Евгении Карпачевой

Июль пока не собирается отступать

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Июльская жара сегодня будет в Луганске.

Температура воздуха в ЛНР 29 июля будет колебаться от плюс 13 градусов ночью до 32 градусов тепла днем, местами пройдет слабый кратковременный дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 20.00 28 июля до 21.00 29 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, местами слабый туман, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 27-32 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

Уже завтра в Донбассе обещают настоящие ливни с грозами, поэтому наберемся терпения, будем получать столь необходимый всем витамин Д и радоваться летней погодке.

ИСТОЧНИК KP.RU