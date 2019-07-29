Погода в Донецке сегодня: знойно и без осадков

СЕГОДНЯ 06:57 2019-07-29T06:57:37+03:00

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Сегодня в Донецке будет жарко, по прогнозам синоптиков вероятность осадков нулевая. Зато столбик термометра уверенно поднимется еще выше, чем в предыдущие дни и достигнет +32.

Утром небо в Донецке - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Только во вторник начнутся дожди, а в среду дончанам обещают настоящую июльскую грозу с громом и молниями. Ну а пока будем наслаждаться теплыми деньками, за которыми все так начинают скучать осенью.

Народный прогноз погоды: 29 июля отмечается день священномученика Афиногена, епископа Пидахвийского. С этого дня холодают ночи, зной идёт на убыль. В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу. Также народ приметил, что на Афиногена пташки задумываются (замолкают).

ИСТОЧНИК KP.RU