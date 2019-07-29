2019-07-29T06:57:37+03:00
Общество

Погода в Донецке сегодня: знойно и без осадков

Температура воздуха достигнет +32
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Самое время загорать и купаться.Самое время загорать и купаться.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня в Донецке будет жарко, по прогнозам синоптиков вероятность осадков нулевая. Зато столбик термометра уверенно поднимется еще выше, чем в предыдущие дни и достигнет +32.

Утром небо в Донецке - ясное, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Только во вторник начнутся дожди, а в среду дончанам обещают настоящую июльскую грозу с громом и молниями. Ну а пока будем наслаждаться теплыми деньками, за которыми все так начинают скучать осенью.

Народный прогноз погоды: 29 июля отмечается день священномученика Афиногена, епископа Пидахвийского. С этого дня холодают ночи, зной идёт на убыль. В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу. Также народ приметил, что на Афиногена пташки задумываются (замолкают).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
9-летняя девочка забралась на террикон и не могла самостоятельно спуститься
Украинские боевики обстреляли окраины Горловки
Спят и видят: украинские националисты берут Донбасс и Крым без боя хотя бы во сне
Политолог Андрей Бабицкий: Нынешняя Украина не даст особый статус Донбассу
Погода в Луганске сегодня: жара и кратковременные дожди
На юге ДНР пропала связь республиканского оператора «Феникс»
Теперь по Донецкому музею Великой Отечественной Войны можно отправиться в виртуальный тур
В Донбассе в 14-й бригаде ВСУ украли двенадцать американских тепловизоров
Запал гранаты был на дверной ручке: в Мариуполе взорвалась многоэтажка
В лучших традициях голливудского боевика: неизвестные в полночь попытались захватить КПВВ «Марьинка»
Командующий ДШВ Забродский срочно выводит 25-ю бригаду десантников из Донбасса
В Амвросиевке прошли соревнования по пляжному волейболу
В Донецке прошел чемпионат по конному спорту
Делали дубликаты карт: в торговом центре Мариуполя украли деньги у десятков покупателей
В Донбассе бунт в 36-й бригаде ВСУ против командования возглавил матрос, отмеченный премией министра обороны
Сегодня в Снежном сгорел Первый республиканский супермаркет
Стало известно имя украинского командира, причастного к обстрелу Спартака под Донецком
Авария: дома и больницы Луганска остались без воды
Актеры донецкой театральной студии победили на международном фестивале в Анапе
Минирование площади Ленина в Донецке оказалось ложным
ВСУ разместили запрещенную военную технику в четырех населенных пунктах Донбасса