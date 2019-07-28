2019-07-28T21:46:57+03:00
Политика

На юге ДНР пропала связь республиканского оператора «Феникс»

Без мобильной связи остались жители и туристы в Новоазовском, Тельмановском и Старобешевском районах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пока на юг ДНР бесполезно звонить. Фото: news.yandex.ruПока на юг ДНР бесполезно звонить. Фото: news.yandex.ru
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- Из-за аварии на подстанции РЭК (110 кВт) у абонентов «Феникс» возможна деградация сервисов в отдельных населенных пунктах указанных районов, вплоть до их полного пропадания при разряде батарей на базовых станциях, - говорится в срочном сообщении пресс-службы Министерства связи ДНР.

Также отмечается, что на данный момент проводятся восстановительные работы. В ведомстве сообщают, что проблема будет локализована в ближайшее время. И приносят извинения за временные неудобства.

К сожалению, в последнее время не только на юге ДНР происходят перебои со связью республиканского мобильного оператора. В Зугрэсе, Иловайске и близлежащих поселках у жителей постоянные проблемы с «Фениксом». А с мобильным Интернетом еще большие проблемы во многих местах Республики.

Поэтому как-то совсем неуместно говорить о присоединении ДНР к российскому «+7».

ИСТОЧНИК KP.RU

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