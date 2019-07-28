2019-07-28T20:25:22+03:00
Общество

Теперь по Донецкому музею Великой Отечественной Войны можно отправиться в виртуальный тур

Уникальные экспонаты стали доступны людям с ограниченными физическими возможностями и жителям подконтрольного Киеву Донбасса
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Теперь по Донецкому музею Великой Отечественной Войны можно отправиться в виртуальный тур. Фото: Министерство культуры ДНРТеперь по Донецкому музею Великой Отечественной Войны можно отправиться в виртуальный тур. Фото: Министерство культуры ДНР
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С недавних пор военно-исторический музей Великой Отечественной войны можно посетить дистанционно посредством виртуального тура, размещенного на сайте Донецкого республиканского краеведческого музея.

- Тур представлен в виде 3D-панорам залов музея, а также мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс!» и площадки военной техники на территории мемориала, - рассказывают сотрудники уникального музея. - Ключевые экспонаты сопровождаются подтекстовками – кликнув на них, можно получить подробную информацию о том или ином предмете. Показ экспозиций сопровождается содержательным тематическим аудиорядом.

Побывать в музее Великой Отечественной войны в онлайн-режиме можно по ссылке http://drkm-dnr.ru/site/virtualmuseumwow, а также на сайте Министерства культуры ДНР.

Кстати, ранее был запущен виртуальный тур по Донецкому республиканскому краеведческому музею. Ознакомиться с его экспозициями можно по ссылке http://www.drkm-dnr.ru/site/virtualmuseum

ИСТОЧНИК KP.RU

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