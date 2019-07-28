2019-07-28T19:45:03+03:00
Политика

В Донбассе в 14-й бригаде ВСУ украли двенадцать американских тепловизоров

Приборы были переданы из США в качестве помощи для войны с «российским агрессором»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Без американских приборов украинские солдаты лишились возможности воевать ночью. Фото: МОУБез американских приборов украинские солдаты лишились возможности воевать ночью. Фото: МОУ
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США, наверное, скоро совсем откажутся от военно-технического сотрудничества с незалежной. Что ни дадут американцы украинцам, те обязательно потом украдут. Подтверждение тому – новый скандал с американскими поставками.

- В 14-й отдельной механизированной бригаде в ходе проведения инвентаризации тепловизоров и приборов ночного видения, полученных в рамках иностранной военной помощи, была выявлена пропажа 12 приборов ночного видения производства США, - сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что в отношении заместителя командира бригады по вооружению подполковника Щербины и командира бригады Войченко военной прокуратурой ведутся следственные мероприятия.

Ранее Яков Осадчий сообщал, что комиссия из США выявила в ВСУ большую недостачу поставленных спецсредств и их подмену на дешевые аналоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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