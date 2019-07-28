В Донбассе в 14-й бригаде ВСУ украли двенадцать американских тепловизоров
США, наверное, скоро совсем откажутся от военно-технического сотрудничества с незалежной. Что ни дадут американцы украинцам, те обязательно потом украдут. Подтверждение тому – новый скандал с американскими поставками.
- В 14-й отдельной механизированной бригаде в ходе проведения инвентаризации тепловизоров и приборов ночного видения, полученных в рамках иностранной военной помощи, была выявлена пропажа 12 приборов ночного видения производства США, - сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он отметил, что в отношении заместителя командира бригады по вооружению подполковника Щербины и командира бригады Войченко военной прокуратурой ведутся следственные мероприятия.
Ранее Яков Осадчий сообщал, что комиссия из США выявила в ВСУ большую недостачу поставленных спецсредств и их подмену на дешевые аналоги.
ИСТОЧНИК KP.RU