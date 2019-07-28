В лучших традициях голливудского боевика: неизвестные в полночь попытались захватить КПВВ «Марьинка»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-07-28T17:37:45+03:00

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В полночь у КПВВ «Марьинка» произошла перестрелка между военными ВСУ и неизвестными боевиками. В результате один человек погиб, а второй получил тяжелое ранение. Об этом сегодня в экстренном заявлении сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

— По информации от наших наблюдателей на переднем крае, в районе 00.00 часов 28 июля к посту пропуска на подконтрольной Украине территории подъехал микроавтобус, из которого вышли несколько вооруженных человек и проследовали к административным зданиям КПВВ. Через некоторое время из административного здания выскочили двое и побежали в сторону блокпоста Народной милиции, ведя огонь из стрелкового оружия в сторону украинских силовиков. Ответным огнем беглецы были нейтрализованы, — говорится в сообщении.

В восемь утра тела беглецов забрали военные ВСУ. А на их месте остались кровавые лужи, которые видели жители республики, пересекающие КПВВ.

— Налицо откровенная ложь и несогласованность украинских силовых ведомств, которые утром заявляют об отсутствии за сутки и в ночное время обстрелов с нашей стороны, а уже к обеду выступают с обвинениями в адрес военнослужащих Народной милиции ДНР, — добавили в пресс-службе. — Командованию ВСУ вместо того, чтобы обвинять в собственных междоусобицах военнослужащих Народной милиции, надо лучше проводить расследования по фактам открытия огня по территории ДНР в период действия всеобъемлющего перемирия, как того требуют обязательства Минских договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU