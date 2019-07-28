В Амвросиевке прошли соревнования по пляжному волейболу

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-28T16:36:57+03:00

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27 июля в Амвросиевке прошел межрайонный чемпионат по пляжному волейболу. Соревновались между собой сборные спортсменов из трех районов: Амвросиевки, Новоазовска, Тельмоново и Старобешево. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— В соревнованиях приняли участие сборные Новоазовского, Тельмановского, Старобешевского и Амвросиевского районов, в том числе присутствовали два человека с подконтрольной Украине части Донецкой области, — говорится в сообщении.

Организаторы выбрали систему и начались первые матчи. Команды сборных из районов соревновались по кругу друг против друга. Пока в финале не определили победителя.

Первое и второе место на чемпионате заняли команды из Амвросиевского района. Но стать абсолютными победителями у ребят не получилось. Третье бронзовое место получили спортсмены из Новоазовского района.

Все победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU