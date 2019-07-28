Делали дубликаты карт: в торговом центре Мариуполя украли деньги у десятков покупателей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-28T15:59:06+03:00

Полицейские изъяли скимминговое устройство, с помощью которого мошенники узнавали нужную информацию для подделки карт. Фото: Пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

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В Мариуполе Донецкой области полиция обвинила в хищении денег двух местных жителей, которым 22 и 23 года от роду. Для воровства молодые люди-скиммеры использовали современные технологии. Скимминг, если кто-то не знает, это кража данных карточки с целью последующего хищения средств с нее.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Донецкой области, в магазине, где работал один из подозреваемых, они установили в POS-терминал спецоборудование для считывания с карт конфиденциальной информации. Кроме того, парень запоминал пин-код, который вводил покупатель при оплате покупки.

Полученные данные с использованием компьютерной техники копировали на так называемый белый пластик, после чего снимали средства в банкомате. От подобных действий пострадали как минимум 50 человек.

Во время обысков у мошенников изъяли платежные карточки, скимминговое устройство, компьютерную технику и программное обеспечение, которые использовалось для преступных действий, черновые записи.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU