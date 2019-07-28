2019-07-28T16:00:58+03:00
Политика

В Донецке прошел чемпионат по конному спорту

В нем участвовали спортсмены из ДНР, ЛНР и подконтрольной Украине части Донецкой области
Екатерина Сорока
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Состязания проходили в течение двух дней. Фото: novorosinform.orgСостязания проходили в течение двух дней. Фото: novorosinform.org
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27 июля в Донецке прошел завершающий этап чемпионата Донецкой Народной Республики по конному спорту «конкур». В нем участвовали спортсмены из ДНР, соседней ЛНР и подконтрольной Украине части Донецкой области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Всего в соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из Донецка, Макеевки, Харцызска, Луганска, в числе которых присутствовал один человек с подконтрольной Украине части Донбасса, — говорится в сообщении.

Для того, чтобы победить в чемпионате, спортсмены должны были пройти полосу препятствий. Она состояла из череды барьеров, через которые наездники на своих лошадях должны были перепрыгнуть.

В итоге лучше всех прошел испытание спортсмен из Донецкой республиканской спортивной юношеской школы олимпийского резерва. Все победители и призеры были награждены грамотами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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