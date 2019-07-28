В Донецке прошел чемпионат по конному спорту
27 июля в Донецке прошел завершающий этап чемпионата Донецкой Народной Республики по конному спорту «конкур». В нем участвовали спортсмены из ДНР, соседней ЛНР и подконтрольной Украине части Донецкой области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.
— Всего в соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из Донецка, Макеевки, Харцызска, Луганска, в числе которых присутствовал один человек с подконтрольной Украине части Донбасса, — говорится в сообщении.
Для того, чтобы победить в чемпионате, спортсмены должны были пройти полосу препятствий. Она состояла из череды барьеров, через которые наездники на своих лошадях должны были перепрыгнуть.
В итоге лучше всех прошел испытание спортсмен из Донецкой республиканской спортивной юношеской школы олимпийского резерва. Все победители и призеры были награждены грамотами и медалями.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»