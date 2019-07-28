2019-07-28T15:55:32+03:00
Политика

В Донбассе бунт в 36-й бригаде ВСУ против командования возглавил матрос, отмеченный премией министра обороны

Морские пехотинцы требуют кормить на передовой нормальной пищей и выдать качественную одежду
Екатерина Сорока
Поделиться:
До бунта матрос Бондаренко находился на хорошем счету у командования. Фото: antikor.com.uaДо бунта матрос Бондаренко находился на хорошем счету у командования. Фото: antikor.com.ua
Изменить размер текста:

Разведка Народной милиции ДНР сообщила, что в одной из морских бригад ВСУ боевики не подчиняются приказам своего командования. Они даже организовали целую группу из бунтующих матросов, в которую уже вошли 16 человек. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— Сейчас в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, ВСП и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве шестнадцати человек, — говорится в сообщении.

Группу бунтовщиков возглавил матрос по имени Роман Бондаренко. Тот самый боевик, который получил от министра обороны Украины премию за особые успехи в ведении боевых действий против Донбасских республик. За свои «заслуги» он получил десять тысяч гривен (25 тысяч рублей).

Как сообщает разведка, бунт прекратится, когда командование начнет кормить боевиков нормальной пищей и выдаст качественную одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запал гранаты был на дверной ручке: в Мариуполе взорвалась многоэтажка
В лучших традициях голливудского боевика: неизвестные в полночь попытались захватить КПВВ «Марьинка»
Командующий ДШВ Забродский срочно выводит 25-ю бригаду десантников из Донбасса
В Амвросиевке прошли соревнования по пляжному волейболу
В Донецке прошел чемпионат по конному спорту
Делали дубликаты карт: в торговом центре Мариуполя украли деньги у десятков покупателей
Сегодня в Снежном сгорел Первый республиканский супермаркет
Стало известно имя украинского командира, причастного к обстрелу Спартака под Донецком
Авария: дома и больницы Луганска остались без воды
Актеры донецкой театральной студии победили на международном фестивале в Анапе
Минирование площади Ленина в Донецке оказалось ложным
ВСУ разместили запрещенную военную технику в четырех населенных пунктах Донбасса