В Донбассе бунт в 36-й бригаде ВСУ против командования возглавил матрос, отмеченный премией министра обороны

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-28T15:55:32+03:00

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Разведка Народной милиции ДНР сообщила, что в одной из морских бригад ВСУ боевики не подчиняются приказам своего командования. Они даже организовали целую группу из бунтующих матросов, в которую уже вошли 16 человек. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— Сейчас в первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, ВСП и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве шестнадцати человек, — говорится в сообщении.

Группу бунтовщиков возглавил матрос по имени Роман Бондаренко. Тот самый боевик, который получил от министра обороны Украины премию за особые успехи в ведении боевых действий против Донбасских республик. За свои «заслуги» он получил десять тысяч гривен (25 тысяч рублей).

Как сообщает разведка, бунт прекратится, когда командование начнет кормить боевиков нормальной пищей и выдаст качественную одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU