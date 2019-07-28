2019-07-28T14:25:22+03:00
Политика

Сегодня в Снежном сгорел Первый республиканский супермаркет

Полностью выгорели два кассовых бокса и закоптились продукты питания в торговом зале
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Магазин под маркой «Первый республиканский супермаркет» был открыт в Снежном 30 апреля 2015 года. Фото: youtube.com/СНЕЖНОЕИНФОМагазин под маркой «Первый республиканский супермаркет» был открыт в Снежном 30 апреля 2015 года. Фото: youtube.com/СНЕЖНОЕИНФО
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- 28 июля в Снежном по улице Советской возник пожар в Первом республиканском супермаркете (ПРС), - сообщили сегодня в пресс-службе МЧС ДНР. - Огнем уничтожены 2 кассовых бокса, 2 стула. Поврежден потолок на площади 2 кв. м. Закопчены стены на площади 680 кв. м и продукты питания в торговом зале. Причина пожара устанавливается.

От МЧС ДНР привлекалось: 4 единицы техники, 17 человек личного состава.

Судя по информации, возгорание случилось в местах расположения касс.

Возгорание, скорее всего, возникло в кассовой зоне. Фото: vk.com/1respublikanski1

Возгорание, скорее всего, возникло в кассовой зоне. Фото: vk.com/1respublikanski1

Два магазина под маркой «Первый республиканский супермаркет» были открыты в Снежном 30 апреля 2015 года в здании бывших супермаркетов «АТБ». Один - в центре города на улице Гагарина, второй – на улице Советской в микрорайоне «Черемушки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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