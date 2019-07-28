Минирование площади Ленина в Донецке оказалось ложным
Сегодня спасатели Донецкой Народной Республики сообщили о ложном минировании площади Ленина в Донецке. В ежедневной сводке говорится, что сообщение о заминировании площади поступило вчера от анонимного источника.
Спасатели выехали на место и осуществили дежурство. При обследовании площади взрывоопасные предметы обнаружены не были. От министерства по чрезвычайным ситуациям привлекалось шесть человек личного состава.
- Специалисты обследовали площадь с собаками, у людей паники не было, – рассказывает дончанка Светлана Галушкина. – После этого люди спокойно гуляли по скверу даже с детьми.
Сегодня на площади Ленина также спокойная обстановка.
ИСТОЧНИК KP.RU