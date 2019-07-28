Минирование площади Ленина в Донецке оказалось ложным

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-28T13:04:13+03:00

Во время обследования территории спасатели взрывчатку не обнаружили

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Сегодня спасатели Донецкой Народной Республики сообщили о ложном минировании площади Ленина в Донецке. В ежедневной сводке говорится, что сообщение о заминировании площади поступило вчера от анонимного источника.

Спасатели выехали на место и осуществили дежурство. При обследовании площади взрывоопасные предметы обнаружены не были. От министерства по чрезвычайным ситуациям привлекалось шесть человек личного состава.

- Специалисты обследовали площадь с собаками, у людей паники не было, – рассказывает дончанка Светлана Галушкина. – После этого люди спокойно гуляли по скверу даже с детьми.

Сегодня на площади Ленина также спокойная обстановка.

ИСТОЧНИК KP.RU