ВСУ разместили запрещенную военную технику в четырех населенных пунктах Донбасса

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-28T12:42:09+03:00

Технику обнаружили в Авдеевке, Озаряновке, Водяном и Новобахмутовке

Изменить размер текста: A A

Боевики ВСУ продолжают размещать на линии соприкосновения запрещенную военную технику. Разведка ДНР нашла вооружения возле жилых домов в таких населенных пунктах, как Авдеевка, Первое мая (поселке Озаряновка), Водяное и Новобахмутовка. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке пресс-службы Управления Народной милиции ДНР.

— Нашей разведкой отмечается размещение военной техники вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в населенных пунктах Авдеевка, Первое мая (Озаряновка), Водяное, Новобахмутовка, — говорится в сообщении.

Также в районах Старогнатовки и Троицкое продолжает работать группа радиоэлектронной борьбы 20-го батальона ВСУ. Они выводят из строя беспилотники ОБСЕ. Чтобы представители мониторинговой службы не смогли обнаружить перемещение техники.

— Защитники Республики контролируют противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU