2019-07-28T12:42:09+03:00
Политика

ВСУ разместили запрещенную военную технику в четырех населенных пунктах Донбасса

Технику обнаружили в Авдеевке, Озаряновке, Водяном и Новобахмутовке
Екатерина Сорока
Поделиться:
28 июля ВСУ два раза обстреляли районы ДНР. Фото: antikor.com.ua28 июля ВСУ два раза обстреляли районы ДНР. Фото: antikor.com.ua
Изменить размер текста:

Боевики ВСУ продолжают размещать на линии соприкосновения запрещенную военную технику. Разведка ДНР нашла вооружения возле жилых домов в таких населенных пунктах, как Авдеевка, Первое мая (поселке Озаряновка), Водяное и Новобахмутовка. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке пресс-службы Управления Народной милиции ДНР.

— Нашей разведкой отмечается размещение военной техники вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в населенных пунктах Авдеевка, Первое мая (Озаряновка), Водяное, Новобахмутовка, — говорится в сообщении.

Также в районах Старогнатовки и Троицкое продолжает работать группа радиоэлектронной борьбы 20-го батальона ВСУ. Они выводят из строя беспилотники ОБСЕ. Чтобы представители мониторинговой службы не смогли обнаружить перемещение техники.

— Защитники Республики контролируют противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Годовщина Крещения Руси: 28 июля во всех храмах ДНР прошли праздничные богослужения
Пенсии в ЛНР можно не получать по полгода
Обстрелы ДНР: за прошедшие сутки ВСУ открывали огонь по окрестностям Донецка и югу Республики
В Горловке провели митинг по случаю пятой годовщины со дня начала обстрелов города
Где в Донбассе украинские военные глушат беспилотники ОБСЕ
В Горловке спасатели МЧС вытащили из пожара ребенка и двух взрослых
В Донецке ночью на дороге подорвался автомобиль
Погода на день в Луганске: 28 июля без существенных осадков, до + 30 градусов
Погода на день в Донецке: 28 июля будет облачно, до +30 градусов
Коптил дома скумбрию и продавал - луганчанину грозит два года тюрьмы
«Взял машину родителей, чтобы покатать друзей». Подросток устроил ДТП в центре Луганска
Командир 92-й бригады избил женщин-военнослужащих
ВСУ обстреляли подконтрольный Украине поселок в Донбассе
Мобильный оператор «Феникс» готов перейти на российский код связи «+7»
Украинская армия поставила вооружение у жилого дома в Попасной
В неработающей горной выработке Шахтерского района погибли двое мужчин
СБУ отпустила задержанных за обстрел Докучаевска украинских солдат
«Георгиевские сборы»: Молодежь ЛНР проходит физическую подготовку
Беспилотник США провел разведку над Донбассом
ВСУ обстреляли Донецк, Петровское и Коминтерново