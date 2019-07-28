ВСУ разместили запрещенную военную технику в четырех населенных пунктах Донбасса
Боевики ВСУ продолжают размещать на линии соприкосновения запрещенную военную технику. Разведка ДНР нашла вооружения возле жилых домов в таких населенных пунктах, как Авдеевка, Первое мая (поселке Озаряновка), Водяное и Новобахмутовка. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке пресс-службы Управления Народной милиции ДНР.
— Нашей разведкой отмечается размещение военной техники вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в населенных пунктах Авдеевка, Первое мая (Озаряновка), Водяное, Новобахмутовка, — говорится в сообщении.
Также в районах Старогнатовки и Троицкое продолжает работать группа радиоэлектронной борьбы 20-го батальона ВСУ. Они выводят из строя беспилотники ОБСЕ. Чтобы представители мониторинговой службы не смогли обнаружить перемещение техники.
— Защитники Республики контролируют противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня, — добавили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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