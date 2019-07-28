2019-07-28T11:48:05+03:00
Общество

Годовщина Крещения Руси: 28 июля во всех храмах ДНР прошли праздничные богослужения

В конце богослужений состоялся крестный ход в центре Донецка
Екатерина Сорока
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С момента принятия православия начался новый виток истории Руси. Фото: glavadnr.ruС момента принятия православия начался новый виток истории Руси. Фото: glavadnr.ru
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Во всех храмах и церквях Республики сегодня проходят праздничные богослужения по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси. Центром празднования уже традиционно стала площадь у памятника князю Владимиру в Куйбышевском районе.

Ежегодно больше сотни жителей и гостей Республики 28 июля приходят на площадь к памятнику крестителя Руси, где митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион проводит молебен и литургию.

После причащения в центре Донецка проходит крестный ход.

Среди верующих можно заметить Главу государства Дениса Пушилина. Этим утром он также пришел на богослужение в Свято-Владимирский храм.

— Сегодня, когда на земле Донбасса идет война, православные черпают в духовных истоках Святой Руси уверенность в своей правоте, стойкость, позволяющую выдержать все испытания, а также понимание, что верность традиционным ценностям удесятеряет силы. В День Крещения Руси я желаю всем православным единства, мира и добра. С праздником!, — обратился Денис Пушилин к жителям Республики.

Напомним, что День Крещения Руси закреплен в законодательстве ДНР в качестве памятной даты важного исторического события. По этому случаю российские меценаты передали в Республику памятник князю Владимиру, возле которого 28 июля ежегодно и проходят массовые богослужения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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