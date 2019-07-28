Пенсии в ЛНР можно не получать по полгода

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-28T11:28:01+03:00

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21 июня Совет министров ЛНР принял постановление о Порядке организации выплаты и доставки пенсий и иных пенсионных выплат на территории Республики. Теперь выплата пенсии приостанавливается в случае необращения за ее получением и/или отсутствия расходных операций по банковскому счету в течение шести месяцев подряд на основании отчетных данных организаций, осуществляющих доставку пенсий, – с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек шестимесячный срок.

- Если человек не получил пенсию в течение определенного периода, она раньше снималась при неполучении в течение двух месяцев подряд, - прокомментировала председатель Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР Татьяна Васильева. - Но были моменты, когда люди надолго выезжали за пределы Республики, например, в ту же Российскую Федерацию. Теперь этот период изменен – вместо двух месяцев он составляет шесть.

Неполучение пенсии в течение шести месяцев повлечет за собой снятие с выплат и приостановку. И только в присутствии самого пенсионера и при наличии его письменного заявления выплата пенсии возобновляется с месяца, следующего за подачей заявления.

- Пенсионные выплаты, которые зачислены на карту и не сняты в течение шести месяцев, остаются на карте, но с седьмого месяца выплата приостанавливается, и человек все равно должен обратиться для ее возобновления, - разъяснила Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU