2019-07-28T10:18:48+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: за прошедшие сутки ВСУ открывали огонь по окрестностям Донецка и югу Республики

Боевики использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие
Екатерина Сорока
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В предыдущие сутки количество выпущенных боеприпасов составляла четыре единицы. Фото: rusvesna.suВ предыдущие сутки количество выпущенных боеприпасов составляла четыре единицы. Фото: rusvesna.su
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За прошедшие сутки вооруженные силы Украины дважды обстреляли окрестности Донецка и населенные пункты на юге Республики. Боевики ВСУ использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— В зоне обстрела со стороны Вооруженных сил Украины оказались Спартак и Саханка, — говорится в сообщении.

Всего боевики ВСУ истратили восемь единиц боеприпасов. На Донецком направлении они выпустили из миномета шесть мин калибром 82 миллиметров. А на Мариупольском направлении использовались гранатометы и стрелковое оружие. Боевики сделали один выстрел из оружия и выпустили две гранаты.

Также в представительстве ДНР в СЦКК добавили, что информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры в населенных пунктах не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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