В Горловке провели митинг по случаю пятой годовщины со дня начала обстрелов города
27 июля жители Горловки провели митинг по случаю пятой годовщины со дня начала обстрела города. Этот день вошел в память, как «кровавое воскресенье». В обстреле погибли 20 человек, четверо из них - дети. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
— Смертоносным шквалом нагрянула беда, имя которой фашистская армия Украины, государства, объявившего войну мирным гражданам провозглашенных республик Донбасса. Чтобы отдать дань памяти погибшим в тот день, возле Мемориала павшим жителям города Горловка спрошел митинг, — отметили в пресс-службе.
Памятную плиту установили в 2017 году. Тогда на ней были высечены имена 192 человек. Но украинская агрессия продолжается, и сегодня траурный список увеличился до 207 имен. На мемориале будут высечены имена еще 15 человек.
В память обо всех жертвах обстрелов в конце митинга в небо выпустили воздушные шары.
ИСТОЧНИК KP.RU
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