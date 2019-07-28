Где в Донбассе украинские военные глушат беспилотники ОБСЕ

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-28T09:31:17+03:00

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- Нами зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы противника в районе населенных пунктов Ломакино, Гнутово, Чермалык, Константиновка и Петровка для подавления сигнала беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, выполняющих наблюдательные полеты в целях контроля соблюдения достигнутого перемирия, - сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Кстати, в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили информацию УНМ ДНР.

- Деятельность по мониторингу остается ограниченной из-за различных препятствий, - говорится в отчете миссии. - Вечером 24 июля, выполняя полет над городом Константиновка (подконтрольный Киеву, 60 км к северу от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия в двух случаях подвергался воздействию помех радиосигнала: в одном случае – вследствие глушения, во втором – вероятно, в результате глушения. Этот БПЛА СММ также подвергался воздействию помех сигнала обоих GPS-модулей при выполнении полета над населенным пунктом Петровка (подконтрольный правительству, 43 км к северу от Донецка). По оценке, помехи возникли в результате глушения.

ИСТОЧНИК KP.RU