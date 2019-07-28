В Горловке спасатели МЧС вытащили из пожара ребенка и двух взрослых

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-28T08:30:32+03:00

От МЧС ДНР привлекалось три единицы техники и семь человек личного состава. Фото: versiya.info

Изменить размер текста: A A

27 июля в Горловке на улице Минина и Пожарского в одной из квартир пятиэтажного дома начался пожар. В этот момент в помещении находились двое взрослых и ребенок. Об этом сообщили в оперативной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

— 27 июля в Горловке, в Центрально-Городском районе на улице Минина и Пожарского загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Сотрудники городского пожарно-спасательного отряда спасли из пожара трех человек: мужчину 1963 года рождения, женщину 1992 года рождения и ребенка 2013 года рождения, — говорится в сообщении.

Когда спасатели приехали на вызов, то на месте пожара нашли трех людей. Все они спали. Так как людей разбудить не получилось, сотрудники МЧС сами подняли их и через лестничный пролет вынесли на свежий воздух. Пострадавших передали в руки работников скорой помощи. После чего спасатели вернулись к тушению пожара.

В итоге огнем было уничтожено кресло на кухне и подоконник. Также из-за пламени закоптилось шесть квадратных метра стен. Причину пожара пока устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU