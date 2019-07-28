2019-07-28T07:04:55+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 28 июля будет облачно, до +30 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Днем в Донецке небо затянет облакамиДнем в Донецке небо затянет облакамиФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В воскресенье, 28 июля, утром температура воздуха в Донецке и Донецкой Народной Республике составит 20 градусов тепла. Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится и к середине дня небо затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Днем термометры покажут +30, вечером + 26.

В течение дня ветер будет преимущественно северного направления со скоростью до 5 м/с.

Народный прогноз погоды: 28 июля почитается память мучеников Кирика и Иулитты. В народе этот день называли Кирики-мокродырики, потому что часто в этот день льет дождь. Женщины в прежние времена праздновали день «матушки Улиты», почитая ее своей заступницей. Также в этот день почитается память святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского. В народе говорили: «На Владимира Красное Солнышко солнце красное светит». Поэтому, будет дождь или солнце, угадать трудно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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