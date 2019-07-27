Коптил дома скумбрию и продавал - луганчанину грозит два года тюрьмы

27 Июль 22:13 2019-07-27T22:13:27+03:00

Об этом сообщили в МВД ЛНР

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В Каменнобродском районе правоохранители выявили жителя, который развернул на территории своего дома целое производство. Об этом сообщили в МВД ЛНР.

- Мужчина коптил скумбрию по месту своего проживания, затем с целью получения прибыли, осуществлял реализацию продукции в общественных местах без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, - сказали правоохранители.

Согласно заключению санитарно-медицинской экспертизы, в образцах рыбной продукции выявлены бактерии, опасные для жизни и здоровья человека.

- На основании собранных материалов в отношении указанного гражданина Следственным отделом Каменнобродского РОВД МВД ЛНР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК ЛНР (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - рассказали в МВД ЛНР.

Луганчанину грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU