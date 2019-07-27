2019-07-27T21:26:06+03:00
Происшествия

«Взял машину родителей, чтобы покатать друзей». Подросток устроил ДТП в центре Луганска

В результате происшествия никто не пострадал [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МВД ЛНРФото: МВД ЛНР
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На перекрестке улиц Курчатова и 50 лет Образования СССР в Луганске произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что за рулем машины находился подросток. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.

– За рулём был подросток, который взял родительский автомобиль, чтобы покатать друзей. Не справившись с управлением, он врезался в столб. К счастью, все остались живы, – рассказали в ведомстве.

Подросток устроил ДТП в центре Луганска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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