«Взял машину родителей, чтобы покатать друзей». Подросток устроил ДТП в центре Луганска
В результате происшествия никто не пострадал [видео]
Фото: МВД ЛНР
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На перекрестке улиц Курчатова и 50 лет Образования СССР в Луганске произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что за рулем машины находился подросток. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.
– За рулём был подросток, который взял родительский автомобиль, чтобы покатать друзей. Не справившись с управлением, он врезался в столб. К счастью, все остались живы, – рассказали в ведомстве.
Подросток устроил ДТП в центре Луганска.
ИСТОЧНИК KP.RU