ВСУ обстреляли подконтрольный Украине поселок в Донбассе

СЕГОДНЯ 20:01 2019-07-27T20:01:40+03:00

В результате обстрела Дмитровки пострадало три дома

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Украинские солдаты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли огонь из минометов по подконтрольному Украине поселку Дмитровка. Об сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В целях запугивания мирных жителей оккупированных территорий боевики 25-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществили минометный обстрел жилых районов населенного пункта Дмитровка, в результате которого повреждение получили три жилых дома, - сообщил Осадчий.

К счастью, на момент обстрела, жителей поврежденных строений не было дома.

- Возмущенные жители населенного пункта Дмитровка подали коллективные жалобы в полицию и военную службу правопорядка, однако правоохранительные органы никаких действий не предприняли, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU