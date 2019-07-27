2019-07-27T20:01:40+03:00
Политика

ВСУ обстреляли подконтрольный Украине поселок в Донбассе

В результате обстрела Дмитровки пострадало три дома
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Sharknews.ruФото: Sharknews.ru
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Украинские солдаты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли огонь из минометов по подконтрольному Украине поселку Дмитровка. Об сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В целях запугивания мирных жителей оккупированных территорий боевики 25-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществили минометный обстрел жилых районов населенного пункта Дмитровка, в результате которого повреждение получили три жилых дома, - сообщил Осадчий.

К счастью, на момент обстрела, жителей поврежденных строений не было дома.

- Возмущенные жители населенного пункта Дмитровка подали коллективные жалобы в полицию и военную службу правопорядка, однако правоохранительные органы никаких действий не предприняли, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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