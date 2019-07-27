Мобильный оператор «Феникс» готов перейти на российский код связи «+7»

СЕГОДНЯ 18:57 2019-07-27T19:07:58+03:00

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Мобильный оператор Донецкой Народной Республики «Феникс» готов перейти на российский код связи «+7». Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Со стороны «Феникса», а я могу говорить только о «Фениксе», технически в этом плане все готово, но необходимы политические решения, и, как вы понимаете, не только со стороны Донецкой Народной Республики, - сказал Денис Владимирович в интервью "Федеральному агентству новостей"

О переходе республиканского оператора связи на российскую платформу обсуждалось уже давно. В марте 2018 года Первый лидер Республики Александр Захарченко уже заявлял, что номера «Феникса» в скором времени будут начинаться на «+7». Но видимо пока что российская сторона не может с юридической точки зрения провести такую операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU