Украинская армия поставила вооружение у жилого дома в Попасной

СЕГОДНЯ 18:15 2019-07-27T18:15:26+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Солдаты Вооруженных сил Украины продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов и объектов инфраструктуры в Донбассе. В этот раз ВСУ разместили бронетехнику у жилого дома в Попасной. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

- Нашей разведкой отмечено прибытие семи боевых машин пехоты БМП-1 в район населенного пункта Попасная и их размещение на территории жилого домовладения, - сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что несмотря на договоренности о перемирии, командование так называемой «операции объединенных сил» продолжает наращивание сил и средств вблизи линии соприкосновения".

- Данный факт также отмечен в официальном отчете миссии ОБСЕ, - подчеркнул Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU