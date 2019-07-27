Командир 92-й бригады избил женщин-военнослужащих

СЕГОДНЯ 20:41 2019-07-27T20:41:39+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

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25 июля командир 1-го батальона 92-й бригады избил подчиненную женщину-военнослужащую, из состава военного медицинского персонала, Юлию Огиенко. В результате рукоприкладства женщина получила серьезные травмы лица. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

- Причиной избиения стал несанкционированный доклад медработника в штаб бригады о факте огнестрельного ранения одного из боевиков батальона, полученного им в ходе драки и стрельбы в расположении батальона. Аналогичный доклад прошел от медсестры и по линии медицинской службы в штаб «ООС», - рассказали в НМ Республики.

Командир батальона, узнав об утечке информации, прибыл в медпункт и начал грубо оскорблять и избивать подчиненную.

- На помощь пострадавшей пришли ее сослуживицы – медсестры Шевченко и Калыванова, которые также подверглись побоям, - говорят в оборонном ведомстве ДНР. - При этом командир 92-й бригады Кокорев, решил вопрос со штабом «ООС» о скрытии ранения, а военная служба правопорядка «по его просьбе» не заметила факты избиения комбатом подчиненных женщин-медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU