Беспилотник США провел разведку над Донбассом

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-27T12:21:22+03:00

RQ-4A Global Hawk взлетел с авиабазы на Сицилии

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Согласно данным мониторингового ресурса «Plane Radar», стратегический беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4A Global Hawk в пятницу, 26 июля, провел разведывательный полет над Донбассом.

- Беспилотник с бортовым номером «04-2021» взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, - говорится в сообщении ресурса. - В 14.45 по московскому времени Global Hawk завершил мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Спустя пять часов его заметили над Черным морем вблизи границы России.

- Он пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, - отметили в «Plane Radar».

ИСТОЧНИК KP.RU