ВСУ обстреляли Донецк, Петровское и Коминтерново

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-27T11:07:44+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

Украинские Вооруженные силы за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

- ВСУ обстреляли Донецк (Вольво-центр), Петровское и Коминтерново из различных видов миномётов и гранатомётов, стрелкового оружия. Всего украинские солдаты выпустили по ДНР две мины и две гранаты. Жертв и повреждений в результате обстрелов нет, - говорится в сообщении.

Тем временем, в Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что на Луганщине режим прекращения огня соблюдался.

ИСТОЧНИК KP.RU