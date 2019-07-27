2019-07-27T11:07:44+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Донецк, Петровское и Коминтерново

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Украинские Вооруженные силы за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

- ВСУ обстреляли Донецк (Вольво-центр), Петровское и Коминтерново из различных видов миномётов и гранатомётов, стрелкового оружия. Всего украинские солдаты выпустили по ДНР две мины и две гранаты. Жертв и повреждений в результате обстрелов нет, - говорится в сообщении.

Тем временем, в Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что на Луганщине режим прекращения огня соблюдался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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