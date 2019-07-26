Офицеры ВСУ и СБУ под видом спасателей провели разведку на линии соприкосновения

СЕГОДНЯ 19:23 2019-07-26T19:23:55+03:00

По условиям летнего перемирия Украина и Республика не должны проводить диверсионно-разведывательные операции. Фото: news.bigmir.net

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Офицеры Вооруженных сил и Службы безопасности Украины под видом спасателей МЧС провели разведку на территории у линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Нашей разведкой зафиксированы факты использования действующими офицерами ВСУ и СБУ формы и знаков отличия государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для работы совместно с представителями миссии ОБСЕ и ведения разведки на переднем крае против нашей Республики, — рассказал Эдуард Басурин.

Также, заместитель начальника отметил, что военным запрещено под видом гражданских служб проводить свои операции. Это считается грубым нарушением международных конвенций.

— Мы требуем от украинской стороны прекратить такого рода провокации, а от наблюдателей Миссии внимательно отнестись к данной информации, — добавил Эдуард Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU