Офицеры ВСУ и СБУ под видом спасателей провели разведку на линии соприкосновения
Офицеры Вооруженных сил и Службы безопасности Украины под видом спасателей МЧС провели разведку на территории у линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
— Нашей разведкой зафиксированы факты использования действующими офицерами ВСУ и СБУ формы и знаков отличия государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для работы совместно с представителями миссии ОБСЕ и ведения разведки на переднем крае против нашей Республики, — рассказал Эдуард Басурин.
Также, заместитель начальника отметил, что военным запрещено под видом гражданских служб проводить свои операции. Это считается грубым нарушением международных конвенций.
— Мы требуем от украинской стороны прекратить такого рода провокации, а от наблюдателей Миссии внимательно отнестись к данной информации, — добавил Эдуард Александрович.
ИСТОЧНИК KP.RU
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