2019-07-26T18:18:06+03:00
Политика

В аппарат омбудсмена ДНР за неделю поступило четыре заявления о задержании сторонников Республики спецслужбами Украины

По оперативным данным, сейчас в украинском плену находятся 253 человека
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В аппарат омбудсмена ДНР за неделю поступило четыре заявления о задержании сторонников Республики спецслужбами Украины. Фото: ФейсбукВ аппарат омбудсмена ДНР за неделю поступило четыре заявления о задержании сторонников Республики спецслужбами Украины. Фото: Фейсбук
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Четыре заявления о задержании сторонников ДНР украинскими спецслужбами поступило в аппарат омбудсмена Республики Дарьи Морозовой за неделю.

- Среди задержанных четверо мужчин 1988, 1978, 1959, 1985 годов рождения. Задержания проводили сотрудники СБУ в апреле, июне и июле этого года, - сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

По оперативным данным, украинской стороной удерживается 253 человека, в том числе 101, нахождение которых на территории Украины установлено и подтверждено, по 152-м информация отсутствует или уточняется. На сегодня в списке лиц, пропавших без вести, числится 461 человек, возможно, они находятся в украинском плену.

Кстати, на встрече Трехсторонней контактной группы представители республик Донбасса призвали Украину провести обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» в срочном порядке. Киевская сторона уже неоднократно нарушала процедуру обмена пленными, не выполняя ее в полном объеме или вовсе исключая из списка отдельных лиц. При этом ДНР не исключают любого формата поэтапного обмена пленными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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