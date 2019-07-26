2019-07-26T18:12:23+03:00
Политика

Под видом сборов ВСУ проводят доукомплектование бригад в Донбассе

В 25-й бригаде укомплектованность личного состава составляет около 68 процентов
Екатерина Сорока
Поделиться:
В 25-й бригаде наблюдается очень высокий уровень коррупции. Фото: svidok.infoВ 25-й бригаде наблюдается очень высокий уровень коррупции. Фото: svidok.info
Изменить размер текста:

В Житомирской области сейчас проходят мобилизационные сборы. Однако это только внешне. Под видом сборов командование набирает военных, чтобы доукомплектовать свои бригады в Донбассе. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Сейчас в рядах 25-й бригады ВСУ служит 68 процентов боевиков из всего личного состава.

— В связи с недостаточной укомплектованностью подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады командованием десантно-штурмовых войск принято решение под видом мобилизационных сборов провести мероприятия по отбору кандидатов на доукомплектование бригады, — говорится в сообщении.

Однако, после того, как командованию получится найти людей, которые согласятся служить в рядах доблестной армии, возникает другая проблема.

— В связи с нехваткой средств, обусловленной высоким уровнем коррупции, так называемые резервисты, не обеспечены даже самым необходимым: военной формой одежды, имуществом и снаряжением, — добавил Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ДНР установил в Республике новую памятную дату – День Конституции
Офицеры ВСУ и СБУ под видом спасателей провели разведку на линии соприкосновения
В аппарат омбудсмена ДНР за неделю поступило четыре заявления о задержании сторонников Республики спецслужбами Украины
Из Донбасса с позором изгнали националистический полк
Зеленский с Волкером обсуждали мир в Донбассе
В ДНР готовы платить матерям-одиночкам, чьи мужья сбежали на Украину
Стали известны имена украинских командиров, виновных в нарушении перемирия в Донбассе
Басурин: С момента вступления в силу «летнего перемирия» ВСУ его нарушили больше 30 раз
Украина планирует устроить провокацию в Авдеевке с жертвами среди мирных людей
В ЛНР пенсионеры получили повышенную пенсию
Бойцы ЛНР сбили над Первомайском украинский беспилотник
Штаб «ООС» устал от коррупции в бригадах ВСУ в Донбассе
«Почта ЛНР» выпустила серию марок, посвященную рекам Луганщины
В ЛНР у контрабандистов изъяли 16 тысяч долларов и автомобиль
За месяц в водоемах Донецка погибли двое подростков
В Амвросиевском районе сотрудники МЧС спасли заблудившегося в лесу мужчину