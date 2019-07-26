Под видом сборов ВСУ проводят доукомплектование бригад в Донбассе
В Житомирской области сейчас проходят мобилизационные сборы. Однако это только внешне. Под видом сборов командование набирает военных, чтобы доукомплектовать свои бригады в Донбассе. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Сейчас в рядах 25-й бригады ВСУ служит 68 процентов боевиков из всего личного состава.
— В связи с недостаточной укомплектованностью подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады командованием десантно-штурмовых войск принято решение под видом мобилизационных сборов провести мероприятия по отбору кандидатов на доукомплектование бригады, — говорится в сообщении.
Однако, после того, как командованию получится найти людей, которые согласятся служить в рядах доблестной армии, возникает другая проблема.
— В связи с нехваткой средств, обусловленной высоким уровнем коррупции, так называемые резервисты, не обеспечены даже самым необходимым: военной формой одежды, имуществом и снаряжением, — добавил Яков Осадчий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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