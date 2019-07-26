Из Донбасса с позором изгнали националистический полк

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-26T17:44:09+03:00

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23 июля в штабе оккупационных сил в Краматорске было проведено экстренное совещание по вопросу оценки эффективности деятельности националистического батальона 18-го полка «Азов» (запрещенная в России организация. – Авт.), выполняющего задачи в составе 5-й батальонной тактической группы в зоне ответственности 30 омбр ВСУ в районе Новолуганского на Горловском направлении. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Причиной экстренного сбора главных руководителей СБУ, НГУ и ВСУ оккупационных сил стали действия «азовцев», выраженные: в полном отказе нацистов согласовывать свои действия с руководством 30-й бригады и штабом ООС в вопросах применения оружия; в увеличении небоевых потерь среди боевиков батальона, в связи с регулярным нарушением требований безопасности при обращении с оружием и инженерными боеприпасами; в попытках занять, путем открытого противостояния с боевиками из 30-й бригады, более выгодные и безопасные позиции на передовой, позволяющие контролировать потоки контрабандных товаров на территорию Украины.

- По итогам совещания принято решение о выводе подразделения с переднего края и возвращения в ППД Мариуполь. Однако, без разрешения министра МВД Авакова и командующего НГУ Балана, командование оккупационных войск это сделать не может. Сейчас предложения о выводе нацистов отправлены в главкоматы МВД и НГУ. При этом, в штабе «ООС» сомневаются в положительном решении данного вопроса, так как незаконная деятельность «азовцев» приносит немалые доходы как руководству полка, так и их кураторам - Авакову и Балану, - сообщил Эдуард Басурин.

ИСТОЧНИК KP.RU