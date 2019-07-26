Зеленский с Волкером обсуждали мир в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-26T17:29:36+03:00

Жители Республик Донбасса возмущены – почему на встрече не обсуждался вопрос нарушений перемирия с украинской стороны

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Сегодня президент Украины Зеленский встретился с Куртом Волкером. Украинский и американский политики выразили надежду на постоянное перемирие в Донбассе. Об этом говорится на официальном сайте президента незалежной.

- Стороны высказывания надежды, что введенный 21 июля режим прекращением огня будет всеобъемлющим и постоянным, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно остановлены, - говорится на сайте президента Украины. – Также стороны обсудили текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил и разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

Жители Республик Донбасса возмущены – почему на встрече не обсуждался вопрос нарушений перемирия с украинской стороны? Или Зеленский не в курсе того, что происходит на фронте?

- Зайцево уже обстреливали, Докучаевск был под огнем. Вот такое у них перемирие. Из стрелкового оружия украинские вояки вообще не прекращали стрелять – слышится треск вдали, – говорит житель прифронтового района Донецка Александр. – Зато в теплых кабинетах мир обсуждают. Пусть оставят нас в покое и отвечают за свои слова.

Напомним, вчера в Зайцево на мине подорвалась мирная жительница. В оборонном ведомстве Республики заявили, что эту мину украинские военные установили ночью накануне трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU