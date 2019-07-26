2019-07-26T17:12:56+03:00
Политика

Стали известны имена украинских командиров, виновных в нарушении перемирия в Донбассе

Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Стали известны имена украинских командиров, виновных в нарушении перемирия в Донбассе. Фото: news-front.infoСтали известны имена украинских командиров, виновных в нарушении перемирия в Донбассе. Фото: news-front.info
Изменить размер текста:

Факт обстрелов городов и сел Республики открыто демонстрирует отношение политического и военного руководства Украины к выполнению Минских договоренностей. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Все сведения с приложением фото и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников Гараза, Полякова, Иванова, Гнатова, Паласа, Гудзя и Кокорева, - сказал Эдуард Александрович. - Нами подготовлен и представлен анализ обстрелов и причастных к ним должностных лиц, виновных в нарушении перемирия со стороны ВСУ, а также фактов разрушения инфраструктуры.

Всего за минувшую неделю ВСУ усилили ведение огня по жилым районам, объектам инфраструктуры и сельскохозяйственным угодьям Республики, совершив семьдесят семь нарушений режима прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ДНР установил в Республике новую памятную дату – День Конституции
Офицеры ВСУ и СБУ под видом спасателей провели разведку на линии соприкосновения
В аппарат омбудсмена ДНР за неделю поступило четыре заявления о задержании сторонников Республики спецслужбами Украины
Под видом сборов ВСУ проводят доукомплектование бригад в Донбассе
Из Донбасса с позором изгнали националистический полк
Зеленский с Волкером обсуждали мир в Донбассе
В ДНР готовы платить матерям-одиночкам, чьи мужья сбежали на Украину
Басурин: С момента вступления в силу «летнего перемирия» ВСУ его нарушили больше 30 раз
Украина планирует устроить провокацию в Авдеевке с жертвами среди мирных людей
В ЛНР пенсионеры получили повышенную пенсию
Бойцы ЛНР сбили над Первомайском украинский беспилотник
Штаб «ООС» устал от коррупции в бригадах ВСУ в Донбассе
«Почта ЛНР» выпустила серию марок, посвященную рекам Луганщины
В ЛНР у контрабандистов изъяли 16 тысяч долларов и автомобиль
За месяц в водоемах Донецка погибли двое подростков
В Амвросиевском районе сотрудники МЧС спасли заблудившегося в лесу мужчину