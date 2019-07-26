Стали известны имена украинских командиров, виновных в нарушении перемирия в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-26T17:12:56+03:00

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Факт обстрелов городов и сел Республики открыто демонстрирует отношение политического и военного руководства Украины к выполнению Минских договоренностей. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Все сведения с приложением фото и видеоматериалов направлены представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также переданы в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел в отношении военных преступников Гараза, Полякова, Иванова, Гнатова, Паласа, Гудзя и Кокорева, - сказал Эдуард Александрович. - Нами подготовлен и представлен анализ обстрелов и причастных к ним должностных лиц, виновных в нарушении перемирия со стороны ВСУ, а также фактов разрушения инфраструктуры.

Всего за минувшую неделю ВСУ усилили ведение огня по жилым районам, объектам инфраструктуры и сельскохозяйственным угодьям Республики, совершив семьдесят семь нарушений режима прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU