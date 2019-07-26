2019-07-26T17:15:34+03:00
Общество

В ДНР готовы платить матерям-одиночкам, чьи мужья сбежали на Украину

Государство будет платить алименты вместо отца ребенка
Екатерина Сорока
Поделиться:
С начала 2019 года в ЗАГС поступило 5317 записей актов о рождении. Фото: vao-mos.infoС начала 2019 года в ЗАГС поступило 5317 записей актов о рождении. Фото: vao-mos.info
Изменить размер текста:

В Донецкой Народной Республике матери-одиночки, чьи мужья уклоняются от выплаты алиментов, могут оформить денежную помощь от государства. Только в том случае, если должник проживал на территории Республики, на части временно подконтрольной Украине. Об этом рассказали в министерстве юстиции ДНР.

— Внесены изменения во Временный порядок об исполнительном производстве ДНР в новой редакции, утвержденный Постановлением Совета Министров ДНР от 31 мая 2016 года номер 7-37. Взыскателю предоставлено право предъявлять исполнительные документы в отношении должников, которые проживают или имущество которых находится на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, — говорится в постановлении.

Также в министерстве юстиций добавили, что это постановление работает не только в случае матерей одиночек. Но также если должник не выплачивает алименты, не погасил материальный или моральный ущерб, или другие виды долгов.

— В случае если должник или его имущество находиться на территории ДНР временно подконтрольной Украине, взыскателю предоставлено право предъявлять исполнительные документы в отношении таких должников в соответствующий отдел государственной исполнительной службы ДНР по своему месту жительства, — отметили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ДНР установил в Республике новую памятную дату – День Конституции
Офицеры ВСУ и СБУ под видом спасателей провели разведку на линии соприкосновения
В аппарат омбудсмена ДНР за неделю поступило четыре заявления о задержании сторонников Республики спецслужбами Украины
Под видом сборов ВСУ проводят доукомплектование бригад в Донбассе
Из Донбасса с позором изгнали националистический полк
Зеленский с Волкером обсуждали мир в Донбассе
Стали известны имена украинских командиров, виновных в нарушении перемирия в Донбассе
Басурин: С момента вступления в силу «летнего перемирия» ВСУ его нарушили больше 30 раз
Украина планирует устроить провокацию в Авдеевке с жертвами среди мирных людей
В ЛНР пенсионеры получили повышенную пенсию
Бойцы ЛНР сбили над Первомайском украинский беспилотник
Штаб «ООС» устал от коррупции в бригадах ВСУ в Донбассе
«Почта ЛНР» выпустила серию марок, посвященную рекам Луганщины
В ЛНР у контрабандистов изъяли 16 тысяч долларов и автомобиль
За месяц в водоемах Донецка погибли двое подростков
В Амвросиевском районе сотрудники МЧС спасли заблудившегося в лесу мужчину