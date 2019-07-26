В ДНР готовы платить матерям-одиночкам, чьи мужья сбежали на Украину

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-26T17:15:34+03:00

С начала 2019 года в ЗАГС поступило 5317 записей актов о рождении. Фото: vao-mos.info

Изменить размер текста: A A

В Донецкой Народной Республике матери-одиночки, чьи мужья уклоняются от выплаты алиментов, могут оформить денежную помощь от государства. Только в том случае, если должник проживал на территории Республики, на части временно подконтрольной Украине. Об этом рассказали в министерстве юстиции ДНР.

— Внесены изменения во Временный порядок об исполнительном производстве ДНР в новой редакции, утвержденный Постановлением Совета Министров ДНР от 31 мая 2016 года номер 7-37. Взыскателю предоставлено право предъявлять исполнительные документы в отношении должников, которые проживают или имущество которых находится на территории ДНР, временно подконтрольной Украине, — говорится в постановлении.

Также в министерстве юстиций добавили, что это постановление работает не только в случае матерей одиночек. Но также если должник не выплачивает алименты, не погасил материальный или моральный ущерб, или другие виды долгов.

— В случае если должник или его имущество находиться на территории ДНР временно подконтрольной Украине, взыскателю предоставлено право предъявлять исполнительные документы в отношении таких должников в соответствующий отдел государственной исполнительной службы ДНР по своему месту жительства, — отметили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU