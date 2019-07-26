Басурин: С момента вступления в силу «летнего перемирия» ВСУ его нарушили больше 30 раз

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-26T21:57:04+03:00

Эдуард Басурин: ВСУ уже больше 30 раз нарушили недавно согласованный режим прекращения огня. Фото: Фейсбук

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Вооруженные формирования Украины с 21 июля больше 30 раз нарушили договоренность о бессрочном режиме прекращения огня. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- С момента объявления перемирия – с 00:01 21 июля – украинские силовики его нарушили 31 раз, - сказал он. – В двадцати одном случае применялось стрелковое и снайперское оружие, в девяти случаях – гранатометы различных типов, в двух случаях – минометы калибром 82-миллиметра.

Всего за указанный период по территории Республики было выпущено тридцать четыре гранаты различного типа и четыре мины калибром 82 миллиметра. В большинстве случаев ВСУ применяли стрелковое оружие.

- Наши подразделения ответный огонь не открывали, полностью соблюдая перемирие, - подчеркнул заместитель начальника Управления Народной Милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU