Украина планирует устроить провокацию в Авдеевке с жертвами среди мирных людей
Украинская сторона ведет подготовку к очередной провокации в Донбассе. Об этом заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
- По данным наших источников в Командовании сил спецопераций Украины, Генеральным штабом поставлена задача о подготовке провокаций, направленных на обвинение нашей Республики в ведении огня по мирным населенным пунктам на подконтрольной Украине территории с обязательной демонстрацией разрушений домостроений и жертв среди мирных людей, - заявил представитель оборонного ведомства.
Сейчас украинские спецназовцы активно готовятся к совершению провокации. В автомобилях сопровождения спецназовцев свозятся ящики со взрывчатыми веществами.
- Мы не исключаем, что истиной целью работы спецназа является минирование отдельных домостроений для последующего их подрыва и обвинения в содеянном артиллерийских подразделения Народной милиции, - говорят в оборонном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU