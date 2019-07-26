Украина планирует устроить провокацию в Авдеевке с жертвами среди мирных людей

СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-26T16:40:15+03:00

К месту провокации спецназовцы уже свозят взрывчатку

Изменить размер текста: A A

Украинская сторона ведет подготовку к очередной провокации в Донбассе. Об этом заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- По данным наших источников в Командовании сил спецопераций Украины, Генеральным штабом поставлена задача о подготовке провокаций, направленных на обвинение нашей Республики в ведении огня по мирным населенным пунктам на подконтрольной Украине территории с обязательной демонстрацией разрушений домостроений и жертв среди мирных людей, - заявил представитель оборонного ведомства.

Сейчас украинские спецназовцы активно готовятся к совершению провокации. В автомобилях сопровождения спецназовцев свозятся ящики со взрывчатыми веществами.

- Мы не исключаем, что истиной целью работы спецназа является минирование отдельных домостроений для последующего их подрыва и обвинения в содеянном артиллерийских подразделения Народной милиции, - говорят в оборонном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU