2019-07-26T16:07:12+03:00
Общество

В ЛНР пенсионеры получили повышенную пенсию

Всего 15 процентов пенсионеров Республики получили минимальные пенсии
Екатерина Сорока
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Повышенные требования начисляются согласно постановлению Совета министров ЛНР. Фото: nrt24.ruПовышенные требования начисляются согласно постановлению Совета министров ЛНР. Фото: nrt24.ru
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Больше 400 тысяч пенсионеров ЛНР в этом месяце получили повышенные пенсионные выплаты. Остальные получили пенсию в соответствии со своим минимальным стажем работы. Об этом сегодня сообщила председатель Пенсионного фонда ЛНР Татьяна Васильева.

— Право на перерасчёт у нас было приобретено свыше 425 тысячами получателей пенсий, то есть те, что непосредственно были пересчитаны. Перерасчёт прошёл в два этапа. Сегодня, если говорить о размере пенсий, то она в среднем выросла на 1116 рублей, — рассказала Татьяна Васильева.

От общего количества получателей пенсии получается, что только 62 тысячи пенсионеров получили минимальную пенсию. Напомним, что в 2019 году она составляет четыре тысячи рублей за минимальный стаж работы.

— Только 62 тысячи получателей пенсий остались на минимальной пенсионной выплате, то есть это люди, которые имеют минимальный требуемый стаж, который был необходим для выхода на пенсию, — добавила Татьяна Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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