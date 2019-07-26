Бойцы ЛНР сбили над Первомайском украинский беспилотник

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-26T16:04:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Военные ЛНР сбили над Первомайском очередной беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В районе Первомайска был сбит очередной беспилотник вооруженных формирований Украины, принадлежащий 54-й бригаде. Полученные фото и видео материалы с борта летательного аппарата противника изучают наши специалисты, - сказал он.

На прошлой неделе военнослужащие Республики также сбили над Первомайском беспилотник «Фурия», оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда.

Имеющиеся в распоряжении Народной милиции материалы переданы в Генеральную прокуратуру Республики и приобщены к уголовным делам в отношении командира 54-й бригады ВСУ Майстренко по статье 239 Уголовного кодекса ЛНР - теракт - и частям первой и второй статьи 439 – применение запрещенных средств и методов ведения войны.

ИСТОЧНИК KP.RU