Бойцы ЛНР сбили над Первомайском украинский беспилотник
Военные ЛНР сбили над Первомайском очередной беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- В районе Первомайска был сбит очередной беспилотник вооруженных формирований Украины, принадлежащий 54-й бригаде. Полученные фото и видео материалы с борта летательного аппарата противника изучают наши специалисты, - сказал он.
На прошлой неделе военнослужащие Республики также сбили над Первомайском беспилотник «Фурия», оборудованный приспособлением для сброса боевого заряда.
Имеющиеся в распоряжении Народной милиции материалы переданы в Генеральную прокуратуру Республики и приобщены к уголовным делам в отношении командира 54-й бригады ВСУ Майстренко по статье 239 Уголовного кодекса ЛНР - теракт - и частям первой и второй статьи 439 – применение запрещенных средств и методов ведения войны.
ИСТОЧНИК KP.RU