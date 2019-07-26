Штаб «ООС» устал от коррупции в бригадах ВСУ в Донбассе

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-26T15:37:15+03:00

Штабом было инициировано четыре комиссии с проверкой. Фото: armiya.az/ru

Поэтому они установили видеокамеры на складах, чтобы найти виновных в хищении имущества армии

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С 22 по 26 июля штаб «ООС» распорядился установить видеокамеры на складах, где хранится военное имущество. Надеясь, что таким образом, они смогут поймать «бизнесменов», которые продают боеприпасы, одежду и оружие армии в зоне "ООС". Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР капитан Яков Осадчий.

— С целью недопущения дальнейших случаев хищения, командование пошло на беспрецедентные меры. По личному указанию Сырского силами и средствами 311-го отдельного инженерного батальона 48-й инженерной бригады проводится установка видеокамер с целью наблюдения за действиями личного состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в местах хранения вооружения и боеприпасов, — говорится сообщении.

Видеокамеры вызвали шквал недовольства со стороны боевиков бригады. В особенности у тех, кто занимался разворовыванием имущества.

Также на брифинге добавили, что установка видеокамер – это вынужденная мера. Поскольку специальные комиссии, которые присылал штаб, больше не могут добросовестно выполнять свои обязанности.

Некоторые из сотрудников комиссии получили взятку от командира 25-й бригады. И не стали выдавать штабу его нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU