Штаб «ООС» устал от коррупции в бригадах ВСУ в Донбассе
С 22 по 26 июля штаб «ООС» распорядился установить видеокамеры на складах, где хранится военное имущество. Надеясь, что таким образом, они смогут поймать «бизнесменов», которые продают боеприпасы, одежду и оружие армии в зоне "ООС". Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР капитан Яков Осадчий.
— С целью недопущения дальнейших случаев хищения, командование пошло на беспрецедентные меры. По личному указанию Сырского силами и средствами 311-го отдельного инженерного батальона 48-й инженерной бригады проводится установка видеокамер с целью наблюдения за действиями личного состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в местах хранения вооружения и боеприпасов, — говорится сообщении.
Видеокамеры вызвали шквал недовольства со стороны боевиков бригады. В особенности у тех, кто занимался разворовыванием имущества.
Также на брифинге добавили, что установка видеокамер – это вынужденная мера. Поскольку специальные комиссии, которые присылал штаб, больше не могут добросовестно выполнять свои обязанности.
Некоторые из сотрудников комиссии получили взятку от командира 25-й бригады. И не стали выдавать штабу его нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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