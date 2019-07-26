В ЛНР у контрабандистов изъяли 16 тысяч долларов и автомобиль

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-26T15:09:40+03:00

В ЛНР изъяли у контрабандистов 16 тысяч долларов и автомобиль. Фото: newsler.ru

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Сотрудники Государственного таможенного комитета и Министерства государственной безопасности ЛНР изъяли из оборудованного в автомобиле тайника более 16 тысяч долларов, которые контрабандисты пытались незаконно ввезти на территорию Республики. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский.

Он уточнил, что денежные средства были выявлены при досмотре автомобиля на таможенном посту «Червонопартизанск».

- При проведении таможенного досмотра автомобиля Volkswagen Transporter сотрудниками таможни совместно с МГБ ЛНР были обнаружены денежные купюры на общую сумму 16 600 долларов в тайнике. Деньги и автомобиль изъяты, - рассказал Афанасьевский.

Исполняющий обязанности председателя Гостаможни отметил, что по факту перемещения денежных средств с сокрытием от таможенного контроля был составлен протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU