2019-07-26T15:09:40+03:00
Происшествия

В ЛНР у контрабандистов изъяли 16 тысяч долларов и автомобиль

Силовики досматривали машину на таможенном посту «Червонопартизанск»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ЛНР изъяли у контрабандистов 16 тысяч долларов и автомобиль. Фото: newsler.ruВ ЛНР изъяли у контрабандистов 16 тысяч долларов и автомобиль. Фото: newsler.ru
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Сотрудники Государственного таможенного комитета и Министерства государственной безопасности ЛНР изъяли из оборудованного в автомобиле тайника более 16 тысяч долларов, которые контрабандисты пытались незаконно ввезти на территорию Республики. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский.

Он уточнил, что денежные средства были выявлены при досмотре автомобиля на таможенном посту «Червонопартизанск».

- При проведении таможенного досмотра автомобиля Volkswagen Transporter сотрудниками таможни совместно с МГБ ЛНР были обнаружены денежные купюры на общую сумму 16 600 долларов в тайнике. Деньги и автомобиль изъяты, - рассказал Афанасьевский.

Исполняющий обязанности председателя Гостаможни отметил, что по факту перемещения денежных средств с сокрытием от таможенного контроля был составлен протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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