В ЛНР у контрабандистов изъяли 16 тысяч долларов и автомобиль
Сотрудники Государственного таможенного комитета и Министерства государственной безопасности ЛНР изъяли из оборудованного в автомобиле тайника более 16 тысяч долларов, которые контрабандисты пытались незаконно ввезти на территорию Республики. Об этом на брифинге в ЛИЦ сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский.
Он уточнил, что денежные средства были выявлены при досмотре автомобиля на таможенном посту «Червонопартизанск».
- При проведении таможенного досмотра автомобиля Volkswagen Transporter сотрудниками таможни совместно с МГБ ЛНР были обнаружены денежные купюры на общую сумму 16 600 долларов в тайнике. Деньги и автомобиль изъяты, - рассказал Афанасьевский.
Исполняющий обязанности председателя Гостаможни отметил, что по факту перемещения денежных средств с сокрытием от таможенного контроля был составлен протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU