«Почта ЛНР» выпустила серию марок, посвященную рекам Луганщины
Государственное предприятие «Почта ЛНР» выпустило тематическую серию марок. Она посвящена рекам Луганщины. Всего вышло четыре марки с изображением рек Айдар, Деркул, Лугань и Северский Донец. Об этом сегодня сообщили в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.
— 26 июля вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок «Реки Луганщины» и художественная почтовая марка «Река Северский Донец», — говорится в сообщении.
Марки можно купить в виде блока. В нем находятся все четыре экземпляра. И стоит он 114 рублей.
Также тематические марки можно купить поштучно: «Река Айдар» стоит 10 рублей, «Река Деркул» – 20 рублей, «Река Лугань» – 32 рубля и «Река Северский Донец» – 52 рубля.
Каждая марка имеет собственный дизайн, где показаны природные окрестности реки и какая рыба в них водится. В Айдаре – это щука, в Дергуле – голавль, в Лугане – карп, в Северском Донце – сом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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