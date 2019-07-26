2019-07-26T15:42:00+03:00
Звезды

«Почта ЛНР» выпустила серию марок, посвященную рекам Луганщины

В серии четыре марки с четырьмя реками: Айдар, Деркул, Лугань и Северский Донец
Екатерина Сорока
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Купить марку и блок можно в любом отделении «Поста ЛНР». Фото: pochta-lnr.ruКупить марку и блок можно в любом отделении «Поста ЛНР». Фото: pochta-lnr.ru
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Государственное предприятие «Почта ЛНР» выпустило тематическую серию марок. Она посвящена рекам Луганщины. Всего вышло четыре марки с изображением рек Айдар, Деркул, Лугань и Северский Донец. Об этом сегодня сообщили в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

— 26 июля вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок «Реки Луганщины» и художественная почтовая марка «Река Северский Донец», — говорится в сообщении.

Марки можно купить в виде блока. В нем находятся все четыре экземпляра. И стоит он 114 рублей.

Также тематические марки можно купить поштучно: «Река Айдар» стоит 10 рублей, «Река Деркул» – 20 рублей, «Река Лугань» – 32 рубля и «Река Северский Донец» – 52 рубля.

Каждая марка имеет собственный дизайн, где показаны природные окрестности реки и какая рыба в них водится. В Айдаре – это щука, в Дергуле – голавль, в Лугане – карп, в Северском Донце – сом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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