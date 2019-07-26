В Амвросиевском районе сотрудники МЧС спасли заблудившегося в лесу мужчину
В районе села Григорьевка Амвросиевского района в лесу заблудился 52-летний мужчина, который несколько часов не отвечал на телефонные звонки. Об этом его родственники сообщили на пульт связи 61-й пожарно-спасательной части Амвросиевки. Искать мужчину отправились пять групп спасателей.
За два дня они прочесали 102 километра лесных массивов.
- Мужчину, которому стало плохо, мы нашли в урочище «Спорное» 24 июля в 12 часов 10 минут, - сообщили спасатели.
Они вывели его из леса и привезли в местную больницу. После оказания необходимой медпомощи мужчину забрали домой родственники.
МЧС напоминает жителям Республики правила безопасного поведения в лесу
1. Предупредите родных и близких, что пошли в лес и сообщите, во сколько планируете вернуться. Укажите лес, а лучше весь маршрут целиком.
2. Одевайтесь ярко. Камуфляж оставьте дома – в одежде защитного цвета вас могут не найти, даже находясь совсем рядом. Оденьте рыжую, красную, желтую или белую куртку и наклейте светоотражающие полоски или рисунки.
3. Захватите с собой свисток – шум от него поможет быстрее найти вас. Не забудьте спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Если вы постоянно принимаете лекарства – не забудьте про них.
4. Обязательно зарядите мобильный телефон. Не лишним будет захватить внешний аккумулятор. Храните их в пакете, чтобы они не промокли в лесу.
5. На современные смартфоны и планшеты установите навигаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU