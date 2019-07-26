2019-07-26T14:36:29+03:00
Происшествия

В Амвросиевском районе сотрудники МЧС спасли заблудившегося в лесу мужчину

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сотрудники МЧС спасли заблудившегося в лесу мужчину. Фото: МЧС ДНРСотрудники МЧС спасли заблудившегося в лесу мужчину. Фото: МЧС ДНР
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В районе села Григорьевка Амвросиевского района в лесу заблудился 52-летний мужчина, который несколько часов не отвечал на телефонные звонки. Об этом его родственники сообщили на пульт связи 61-й пожарно-спасательной части Амвросиевки. Искать мужчину отправились пять групп спасателей.

За два дня они прочесали 102 километра лесных массивов.

- Мужчину, которому стало плохо, мы нашли в урочище «Спорное» 24 июля в 12 часов 10 минут, - сообщили спасатели.

Они вывели его из леса и привезли в местную больницу. После оказания необходимой медпомощи мужчину забрали домой родственники.

МЧС напоминает жителям Республики правила безопасного поведения в лесу

1. Предупредите родных и близких, что пошли в лес и сообщите, во сколько планируете вернуться. Укажите лес, а лучше весь маршрут целиком.

2. Одевайтесь ярко. Камуфляж оставьте дома – в одежде защитного цвета вас могут не найти, даже находясь совсем рядом. Оденьте рыжую, красную, желтую или белую куртку и наклейте светоотражающие полоски или рисунки.

3. Захватите с собой свисток – шум от него поможет быстрее найти вас. Не забудьте спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Если вы постоянно принимаете лекарства – не забудьте про них.

4. Обязательно зарядите мобильный телефон. Не лишним будет захватить внешний аккумулятор. Храните их в пакете, чтобы они не промокли в лесу.

5. На современные смартфоны и планшеты установите навигаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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