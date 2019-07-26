За месяц в водоемах Донецка погибли двое подростков

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-26T13:56:22+03:00

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Сотрудники полиции призывают взрослых не оставлять детей без присмотра на водоемах. Так, всего за месяц в Донецке на воде погибли двое подростков. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— С начала июля на водоемах столицы Республики погибли двое несовершеннолетних: 2002 и 2011 годов рождения. Во избежание трагедии призываем родителей не оставлять детей одних на водных объектах. А также рекомендуем повторять с несовершеннолетними правила поведения на воде и методы оказания первой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в Донецке и других населенных пунктах Республики перед купальным сезоном были оборудованы специальные пляжи, где можно проводить отдых с друзьями и семьей. Вода и пляжи на других водоемах могут не соответствовать санитарной норме и технике безопасности. И потому они создают угрозу для жизни взрослых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU