2019-07-26T12:56:28+03:00
Общество

В ЛНР рассказали, какие специальности популярны у абитуриентов в 2019 году

Ими оказались педагогические специальности
Екатерина Сорока
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А вот количество бюджетных мест в юриспруденции стало наоборот меньше. Фото: ukrinform.ruА вот количество бюджетных мест в юриспруденции стало наоборот меньше. Фото: ukrinform.ru
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В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко одной из самых популярных специальностей среди абитуриентов в 2019 году считается педагогика. Об этом 25 июля рассказала ректор ВУЗа Елена Трегубенко.

Причем молодые люди чаще всего принимают решение стать учителями начального и дошкольного образования. Также популярностью пользуется направление подготовки учителей-филологов.

— Классически и традиционно популярными специальностями являются специальности экономической направленности, государственная служба, международные отношения, филологические направления, то есть языки – китайский, английский, итальянский, немецкий, французский и так далее, — добавила ректор ВУЗа.

Возможно, кроме искреннего интереса к педагогике на выбор абитуриентов повлиял тот факт, что по этому направлению в ВУЗах ЛНР в этом году в три раза увеличили количество бюджетных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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