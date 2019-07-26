ВСУ готовятся дезинформировать жителей ЛНР о потерях Народной милиции

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-26T12:13:19+03:00

По данным Министерства госбезопасности, противник попытается дестабилизировать ситуацию в Республике

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Украинские силовики подготовили вброс сфальсифицированных данных о количестве погибших военных ЛНР для дестабилизации ситуации в Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.

- Министерством государственной безопасности ЛНР установлено, что 83-й Центр информационно-психологических операций Сил специальных операций Украины, дислоцирующийся в Одессе, в ближайшее время планирует осуществить масштабный информационный вброс сфальсифицированных данных о количестве погибших военнослужащих Народной милиции. Дезинформация уже передана ряду пропагандистских ресурсов для последующей ретрансляции украинскими и западными СМИ, - говорится в сообщении.

Целью вброса является дестабилизация военно-политической обстановки, провоцирование роста протестных настроений среди военных для усиления позиций «партии войны» на Украине и дезинформирование мирового сообщества о ситуации в Донбассе.

МГБ просит сообщать о лицах, распространяющих ложные сведения об «умалении» властями ЛНР заслуг военнослужащих в становлении Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU